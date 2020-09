MILAN, In arrivo solo no dai viola per tre sue stelle

Sulle pagine odierne di Tuttosport, nello spazio dedicato al Milan, viene fatto il punto della situazione sugli obiettivi dei rossoneri sul mercato, idee che chiamano in ballo anche la Fiorentina che visto che ci sono tre profili valutati dalla società del fondo Elliot. Come scrive il quotidiano, il Milan osserva con attenzione l'evolversi della situazione legato a Federico Chiesa anche se la Fiorentina, per il momento, non molla né per lui né per Milenkovic, che è il giocatore che più di tutti Pioli vorrebbe (ma per il serbo servono 40 milioni). Occhi anche su German Pezzella al quale tuttavia la società viola sembra sempre più propensa ad offrire un rinnovo di contratto.