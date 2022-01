MERCATO, Una mezzala di fantasia. Mentre in difesa...

Spazio ai temi di calciomercato, in questi ultimi giorni di sessione invernale, sulle colonne odierne de Il Corriere Fiorentino: come spiega il quotidiano, dall’Argentina ieri si è sparsa la voce di un tentativo per avere in prestito dagli Spurs il centrocampista Giovani Lo Celso. Un’idea che conferma (come i sondaggi delle scorse settimane, poi smentiti, per Isco) come tra i possibili obiettivi ci sia una mezzala di fantasia e qualità. Nessun riscontro invece sul nome di Valentin «Taty» Castellanos, punta argentina dei New York City e autore di 19 gol nell’ultima MLS. Occhi aperti semmai sulla difesa, dove si potrebbe cercare un vice Biraghi più affidabile di Terzic: Arkadiusz Reca per esempio (classe ‘95 dello Spezia) è uno dei nomi seguiti.