MERCATO, Tutti i nomi della ricerca del vice Vlahovic

Domani apre ufficialmente il mercato e la Fiorentina annuncerà così ufficialmente l'acquisto di Jonathan Ikoné dal Lille. Ma come sottolinea il Corriere Fiorentino, resta ancora da trovare il vice Vlahovic. I profili valutati sono noti: da Nzola a Joao Pedro, passando per Caicedo, Borja Mayoral, Agustin Alvarez fino ad arrivare al sogno Julian Alvarez del River Plate. In uscita c'è da trovare una sistemazione ad Amrabat, per il quale resiste l’interesse del Torino.