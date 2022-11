MERCATO, Sì a Cragno. Pereyra e Dominguez...

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto anche sul calciomercato in entrata della Fiorentina. L’operazione avviata è quella dovrà portare a Firenze Sabiri. Da analizzare anche la situazione legata a chi potrebbe affiancare Terracciano in caso di addio da parte di Gollini. Cragno dopo aver lasciato il Monza sarà dirottato altrove dal Cagliari. E la Fiorentina c’è. Ci sono stati contatti con l'Udinese per Pereyra e quest'ultimi rimarranno in piedi nel caso il club e l’argentino decidessero di non sedersi al tavolo e arrivare al rinnovo del contratto. Spunta nuovamente anche il nome di Dominguez, dopo che il ds del Bologna Sartori ha definito Arnautovic incedibile. Una situazione, quella con il club rossoblù, che potrebbe essere legata anche al futuro di Maleh.