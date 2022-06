MERCATO, Per Italiano priorità attacco. Il top...

Un tema che sta molto a cuore a Vincenzo Italiano è quello che riguarda il parco attaccanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ha sondato il terreno per Andrea Pinamonti, di recente accostato al Monza. L'Inter vorrebbe 20-25 milioni di euro, ma le esigenze dei nerazzurri potrebbero far abbassare le richieste fino a 15, cifra più accessibile ai viola, che preferirebbero però avvalersi di un profilo più esperto come quello di Joao Pedro o Djuric. Non ci saranno invece decisioni imminenti per l'eventuale arrivo di un top, ma i viola continuano a monitorare Cavani e Suarez.

Per il centrocampo il club gigliato vuole concedere tanta fiducia ad Amrabat, ma è già in stato avanzato la trattativa con Florian Grillitsch (4 anni a 2,5 milioni netti): in tempi brevi si può chiudere. Capitolo mezzala: dopo l'infortunio di Castrovilli la Fiorentina vuole un sostituto ed ha espresso il proprio gradimento per Imeri, Tameze ed Ederson.