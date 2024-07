MERCATO IN USCITA, Brekalo e Sabiri pronti di nuovo a partire

FirenzeViola.it

Nella giornata odierna comincerà il ritiro della Fiorentina, anche per coloro che si fermeranno solo per pochi giorni. Secondo quanto riportato su Corriere dello Sport-Stadio, nella rosa dei viola ci sono almeno nove calciatori in cerca di una nuova destinazione. Brekalo e Sabiri sono i due big che probabilmente giocheranno la prossima stagione lontano da Firenze.

Niccolò Pierozzi è stato ceduto al Palermo a titolo definitivo per 3 milioni di euro, mentre gli altri giovani come Amatucci, Comuzzo, Munteanu e Lucchesi avranno poco tempo per convincere Palladino a rimanere in squadra. In Serie B ha varie richieste Di Stefano, mentre il classe 2002 Dalle Mura sembra essere sempre più vicino al Cosenza.

Infine c'è l'incognita Kouame che, anche se ha rinnovato, sembra pronto ad essere sacrificato per fare cassa per il mercato.