MERCATO, Come vice Kean c'è anche il nome di Lapadula

Il mercato non si ferma mai, soprattutto quando ciò che si vede in campo suggerisce al direttore sportivo che è necessario intervenire in alcuni reparti. Uno di questi è sicuramente il ruolo tanto discusso del vice Kean. Secondo quanto riporta La Nazione, uno dei nomi sul taccuino è quello di Djuric del Monza, ma non è l'unico. Oltre all'attaccante bosniaco, classe 1990, il quotidiano cita anche Lapadula, attualmente in forza al Cagliari, e fa nuovamente il nome di Cholito Simeone, per lui sarebbe un ritorno a Firenze.

Ma le operazioni non riguardano solo l'attacco. Pradè e Goretti, come riferisce il quotidiano, hanno il via libera anche per operare su altri reparti. Tra questi c'è quello degli esterni, con un possibile rinforzo che potrebbe arrivare proprio dal Monza: si tratta di Daniel Maldini.