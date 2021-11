MERCATO, Berardi l'obiettivo. L'alternativa è Ikoné

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento di mercato sulla situazione della Fiorentina al suo interno. I viola stanno iniziando a muoversi per gennaio, mentre nel frattempo Juventus, PSG, Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid corteggiano Dusan Vlahovic. Joe Barone però non è rimasto a guardare e da tempo è al lavoro per Domenico Berardi e così ieri l'italo-americano era al Mapei per Sassuolo-Cagliare, anche e soprattutto, per capire se potessero esserci condizioni più vantaggiose di quelle dell'estate, dove i neroverdi chiedevano 30 milioni di euro.

L'alternativa è rappresentata da Jonathan Ikoné del Lille che è arrivato, dopo tutte le nazionali giovanili, a ritagliarsi uno spazio anche in quella maggiore. I francesi a luglio, quando i viola avevano già approfondito i discorsi per un'eventuale trattativa, chiedevano 30 milioni di euro, mentre adesso potrebbero bastarne 18 per acquistarlo e tutto ciò sta ingolosendo il management toscano. Tutto però passa da Vlahovic perché un conto è spendere per un obiettivo collaterale, un altro per il sostituto del serbo. Attraverso questo snodo si possono avere indizi importanti anche sul classe 2000.