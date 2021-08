MAYORAL, Mourinho blocca la partenza: resta a Roma

Il Tempo scrive che l'uscita di Borja Mayoral dalla Roma sarebbe stata fermata direttamente da Jose Mourinho. Il quotidiano romano spiega come nonostante l'interesse di varie squadre, tra cui la Fiorentina, l'allenatore portoghese vuole tre attaccanti in rosa. Stoppato dunque Davide lippi che si era attivato per imbastire una trattativa tra Roma, Fiorentina e Real Madrid, conclude il quotidiano.