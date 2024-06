MARTINELLI, Sarà il secondo portiere o via in prestito?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scritto da La Repubblica Tommaso Martinelli è stato titolare nell’ultimo appuntamento della stagione della Fiorentina, prima dei saluti di Italiano e dell’arrivo di Palladino. 18 anni e 148 giorni, il primo calciatore classe 2006 a giocare da titolare una gara di Serie A. Nato a Bagno a Ripoli, dove adesso spicca il Viola Park, fin dall’età di nove anni nelle giovanili della Fiorentina e quell’abbonamento in Curva Fiesole che non ha potuto rinnovare perché adesso i desideri sono diventati realtà.

Lorenzo Fattori, dal 2020 responsabile tecnico dell’area portieri della Fiorentina, ha parlato così del giovane talento viola: "Quando mi è arrivato il messaggio con la formazione ufficiale ho provato una bellissima emozione. Abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo benissimo e la Fiorentina è tra quei club che negli ultimi anni fornisce più portieri alle nazionali giovanili. Il mio lavoro è di coordinamento e gestione ma questi risultati sono frutto delle mani di tutti i nostri allenatori dei portieri che per me sono i più bravi al mondo. Un nome su tutti: Massimiliano Benassi, che ha gestito Martinelli dai 15 ai 17 anni. Lavoriamo con un metodo ben strutturato e collaudato dove il portiere è al centro del gioco, si allena attivamente con la squadra e l’allenatore dei portieri è parte del gruppo e non più un elemento isolato".

Italiano ha lasciato con un messaggio che premia la linea verde della Fiorentina. E Palladino, così come negli intenti del club, proseguirà su questo percorso. Al nuovo tecnico, adesso, il compito di valutare Martinelli: potrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere la prossima stagione oppure cercare spazio in prestito.