Mandragora snobbato dalla Juventus. La Fiorentina ora valuta il rinnovo

Da Daniele Pradè e Roberto Goretti, da Palladino al suo staff, da Comuzzo a Moise Kean: è una Fiorentina made in Italy. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non fa eccezione il centrocampo che contro la Juventus ha visto protagonisti Nicolò Fagioli, Danilo Cataldi e Rolando Mandragora. In particolare quest'ultimo, col sinistro caldissimo in queste settimane, si è tolto una gran soddisfazione segnando ai greci e ai bianconeri.

Lo aveva già fatto salvando nel finale la Viola a Guimaraes. Rolly, napoletano, è uno dei pochi sopravvissuti all’epurazione degli uomini di fiducia dell’ex tecnico Vincenzo Italiano ora è insostituibile e si parla di allungamento di un contratto che scadrà a giugno del 2026. Mandragora alla Juve è stato snobbato anche se il club gli diede una maxi valutazione quando lo prestarono per due anni e mezzo all’Udinese. Per Palladino è indispensabile. Prima giocava in coppa. Ha già superato nel minutaggio Adli: 1157’ contro i 1125 del francese