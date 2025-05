Betis-Fiorentina, al 45' avanti gli spagnoli 1-0 con Ezzalzouli. Viola ondivaghi

Finisce 1-0 per il Betis il primo tempo contro la Fiorentina nella semifinale d'andata di Conference League. In un Benito Villamarin vestito a festa, con oltre 50mila tifosi biancoverdi che all'entrata in campo hanno anche offerto una splendida coreografia, la Fiorentina fa grande fatica soprattutto all'inizio dove la furia di Isco e compagni travolge i viola.

Dopo qualche occasione spagnola, segna Ezzalzouli dopo che Comuzzo si perde malamente Bakambu da ultimo uomo. Qualche istante di confusione in campo perché dopo il tiro del marocchino sulla traversa l'arbitro ha aspettato il VAR per convalidare la rete, visto che il pallone aveva superato la linea di porta di poco e la goal line technology non aveva segnalato niente.

Poi la Fiorentina si sveglia e crea qualche occasione, una soprattutto con Mandragora che sfiora il gol di testa. Cataldi deve uscire al 30' per un problema muscolare, al suo posto Adli che nel finale prova ad inventare un pallone per Parisi che porta ad un nulla di fatto. Al termine dei primi 45 minuti è il Betis a chiudere in vantaggio.