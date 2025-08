Mandragora, rinnovo distante: distanza tra domanda e offerta, i viola non vogliono rilanciare

In casa Fiorentina continua a tenere banco la trattativa che non decolla per il rinnovo di Rolando Mandragora. Sull'argomento torna oggi La Gazzetta dello Sport, ribadendo che siamo a un anno di contratto dalla scadenza e per cui l'accordo per il rinnovo non è vicino alla conclusione. I motivi sono legati a domanda e offerta che non combaciano: l'intesa arriverebbe a metà strada sugli 1,8 milioni a stagione, ma la Fiorentina dovrebbe rilanciare rispetto alla sua iniziale proposta e ad ora non pare intenzionata a farlo.

Lo stallo va avanti da settimane e la chiusura della questione è tutt'altro che vicina, anche se i rapporti tra le parti restano positivi, per questo la convivenza sta procedendo per il momento bene. Se l'impasse non dovesse sbloccarsi, non è escluso che la Fiorentina possa compiere anche un'altra manovra a metà campo, nonostante l'imminente arrivo di Simon Sohm dal Parma.