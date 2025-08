Calvert-Lewin è stato offerto alla Fiorentina. Che attende prima l'uscita di Beltran

Anche su Tuttosport si fa il punto del mercato in attacco che sta portando avanti la Fiorentina, nel reparto che dopo l'acquisto di Sohm a centrocampo rimane quello che più di tutti risulta da puntellare. Lo svizzero del Parma rafforzerà la mediana viola e qualcun altro farà lo stesso nel pacchetto attaccanti, a cui i dirigenti non hanno mai smesso di lavorare. In primis per cercare di arrivare velocemente alla fuoriuscita di Lucas Beltran, per cui i viola hanno accettato l'offerta da 12 milioni più 3 di bonus da parte del Flamengo riscontrando un'iniziale freddezza del giocatore, che in queste ore però ci sta riflettendo.

Sempre di queste ultime ore, aggiunge il quotidiano, è la notizia che vede Dominic Calvert-Lewin essere stato offerto alla Fiorentina. L'attaccante inglese è rimasto svincolato dopo tanti anni passati con la casacca dell'Everton e conditi anche da vari infortuni, non per ultimo quello che l'ha tenuto fuori buona parte della passata stagione, ma è in cerca di nuove sfide e chi cura i suoi interessi lo ha proposto anche alla società di Commisso.