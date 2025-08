Non solo Ioannidis. Per l'attacco della Fiorentina può tornare di moda Piccoli

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto sull'attacco della Fiorentina e scrive che dopo aver sistemato il centrocampo, la dirigenza compierà almeno un'altra operazione per rafforzare il reparto offensivo. Per Stefano Pioli è fondamentale avere a disposizione almeno un centravanti in alternativa a Moise Kean e proprio su questo, dopo l'arrivo di Dzeko, si stanno concentrando Pradè e Goretti.

A tal proposito la Rosea conferma l'interesse dei viola per Fotis Ioannidis del Panathinaikos, su cui le informazioni vanno avanti dalla fine della scorsa annata, quando la Fiorentina lo incrociò in prima persona in Conference League. Oltre al greco, per il quotidiano può tornare di moda anche Roberto Piccoli, il cui futuro non è ancora noto nonostante sia in uscita dal Cagliari.