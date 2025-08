Dagli inviati Esperienza e gioventù per Pioli contro il Leicester: le ultime di formazione dall'Inghilterra

Primo test inglese per la Fiorentina in questa domenica 3 agosto 2025, con la squadra di Pioli impegnata al King Power Stadium di Leicester contro le Foxes nella prima delle tre amichevoli in programma in questa tournée Oltremanica. Una gara - fischio d'inizio ore 16 italiane - che il neo tecnico viola affronterà con una formazione fatta di gioventù ed esperienza, alternando veterani a ragazzi di prospettiva nel consueto 3-4-2-1 provato in queste prime settimane di lavoro: tra i pali si dovrebbe vedere De Gea, in difesa Kospo, Pongracic e Viti i favoriti per le maglie, così come sulle fasce Dodo e Gosens.

In mezzo al campo compiti di regia e per Fagioli e Ndour, mentre Fazzini e Richardson dovrebbero svariare sulla trequarti alle spalle di Kean. Queste le ultime dal nostro inviato a Leicester: