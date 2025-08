Attacco, la Fiorentina monitora Ioannidis da maggio. Poi Shpendi e gli svincolati

Sistemato il colpo da fare a centrocampo, per la Fiorentina resta da piazzare almeno un altro acquisto in attacco. Un fronte che verrà toccato con mano non appena si concretizzeranno alcune cessioni, su tutte quelle di Beltran e Nzola, che faranno spazio e lasceranno budget per finanziare l'innesto in questione. Che per il Corriere dello Sport potrebbe essere anche Fotis Ioannidis, venticinquenne del Panathinaikos che la squadra di Palladino affrontò nella recente Conference League. La dirigenza viola, precisa il quotidiano, ha chiesto informazioni sul suo conto a fine maggio, e continua a seguirlo. Corrisponde all'identikit giusto, sia per età che per caratteristiche. Il suo contratto con i greci scadrà nel giugno del 2028.

Nel frattempo però il ds Pradè tiene d'occhio anche un suo vecchio pallino come Cristian Shpendi, classe 2003 e un contratto con il Cesena che scadrà fra tre anni. I viola avevano fatto qualche sondaggio mesi fa e potrebbero ripensarci. Infine, chiosa il quotidiano, rimane da non scartare a priori il mercato degli svincolati, che può offrire idee interessanti come Luuk De Jong e Dominic Calvert-Lewin.