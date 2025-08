Leicester primo banco di prova. Pioli ripartirà dalle certezze: difesa a tre e dentro i migliori

È il Leicester il primo vero banco di prova della Fiorentina di Stefano Pioli, oggi impegnata nella prima amichevole della tournée inglese proprio contro le Foxes al King Power Stadium, con calcio d'inizio in programma alle ore 16 italiane. Un'occasione per l'allenatore di fare il punto della situazione sulla rosa che ha in mano ormai da settimane contro una squadra sì retrocessa recentemente ma di tutto rispetto, che Pioli affronterà oggi con tutti gli effettivi a disposizione. Ad eccezione del solo Mandragora che prosegue nel suo percorso di lavoro personalizzato.

Secondo la Repubblica (ed. Firenze) si ripartirà dalle certezze, e dunque da una linea di tre difensori, due esterni a tutta fascia, due centrocampisti e tre giocatori offensivi, da capire se schierati nella formula del doppio trequartista o di un attacco a due con un rifinitore alle spalle. È probabile che Pioli opti comunque per due formazioni, fra Leicester e Nottingham Forest, in grado di coniugare esperienza e gioventù. Avrà una chance importante Martinelli, certamente schierato in una delle due sfide, e anche Fortini, chiamato a mostrare il suo valore sulla corsia di destra. E poi le certezze come Kean, Gosens, Fagioli, De Gea, Gudmundsson (rientrato in gruppo), tutti chiamati a dare un segnale importante al nuovo tecnico. Da oggi la Fiorentina inizia a fare sul serio.