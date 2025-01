MALDINI, La clausola partirà da luglio: ecco la situazione

FirenzeViola.it

Daniel Maldini vanta l’ammirazione del direttore sportivo viola, Daniele Pradè. Il Corriere dello Sport - Stadio spiega che sul contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria che partirà per la precisione dal prossimo luglio: 12 milioni per l’Italia, 15 per l’estero. Il quotidiano aggiunge che il Monza non intende cederlo a gennaio ma anche che, in virtù di una situazione di classifica poco incoraggiante, potrebbe optare per una monetizzazione immediata.