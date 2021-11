LIPPI, Italiano per la Panchina d'Oro. È moderno

Intervistato da Tuttosport, l'ex CT dell'Italia Marcello Lippi ha indicato la sua preferenza per la Panchina d'Oro, il premio assegnato al miglior allenatore dell'anno. E ha espresso tutta la sua stima per l'attuale allenatore della Fiorentina: "Italiano ha prima portato lo Spezia dalla B alla A, poi l'ha salvato stupendo tutti e mostrando una grande organizzazione di squadra. E a Firenze, in poco tempo, ha già trasmesso ai viola un modo di giocare moderno. Come anche Juric a Torino".