LIPPI, Direttore tecnico viola: i due precedenti

La Nazione si focalizza sull'accostamento di Marcello Lippi alla Fiorentina in qualità di direttore tecnico. Ci sono due precedenti - si legge - Il primo risale ai giorni in cui la panchina di Montella iniziava a scricchiolare: si parlava dell'ex allenatore azzurro come dt, guida di una squadra che sarebbe stata "commissariata"; il secondo fu quando, mesi fa, Lippi in una delle sue interviste non nascose la propensione "positiva" a rispondere sì a un'eventuale chiamata della Fiorentina. Ma non nel ruolo di tecnico.