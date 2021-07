LAZIO, Nessun interesse per Callejon? I nomi...

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Lazio e in particolare sull'ala richiesta da Sarri e che dunque interessa anche José Callejon visto che si parla di un presunto interesse del tecnico per il suo ex giocatore al Napoli. Ma per il quotidiano le priorità sono altre, anzi il club avrebbe smentito l'interesse per lo spagnolo. In prima fila resta sempre Julian Brandt del Borussia Dortmund: a patto che i tedeschi - che fino ad oggi hanno fatto muro chiedendo 25 milioni per il trasferimento a titolo definitivo - accettino la formula del prestito con diritto di riscatto. C'è ottimismo ma ci sono comunque piste alternative: Xherdan Shaqiri, in uscita dal Liverpool, e Adnan Januzaj della Real Sociedad. In ogni caso l’idea della società biancoceleste (in caso di cessione di Correa) è di prendere due ali, una titolare (Brandt, appunto) e una di riserva (smentito il presunto interesse per Callejon), con i baby Raul Moro e Luka Romero che resteranno in organico.