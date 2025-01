Lavori in corso in attacco, adesso la Fiorentina può alzare l’offerta per Tzimas

vedi letture

La Fiorentina è alla ricerca di un centravanti che possa sopperire alla mancanza di Christian Kouame se quest’ultimo dovesse andarsene. Come riporta La Nazione, i viola vogliono fare un investimento importante sul baby bomber greco Stefanos Tzimas. La prima offerta di 18 milioni al Paok e 4/5 al Norimberga è stata rifiutata dal club greco. Il quotidiano in edicola stamani scrive che è attesa una nuova offerta da Firenze.

La Fiorentina crede molto nelle potenzialità del calciatore classe 2006, e - si legge - nel caso in cui non dovesse riuscire a concretizzare l’assalto già adesso potrebbe impostare tutto in ottica estiva. Vedremo come si evolverà una pista di mercato che intriga particolarmente la dirigenza viola, pronta a sborsare una cifra non indifferente per andare fino in fondo.