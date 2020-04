LADY CASTRO, Quanto manca il calcio a Gaetano

L'ex Miss Italia e attuale compagna di Gaetano Castrovilli Rachele Risaliti ha parlato questa mattina a La Nazione di come sta vivendo questa quarantena. Ecco le sue parole, in riferimento anche al compagno e giocatore della Fiorentina: "Prima vivevamo la vita troppo freneticamente. Questa vicenda così drammatica ci ha fatto pensare almeno che dobbiamo avere più cura di noi e di chi ci è vicino. Le nostre giornate sono scandite da una ritualità. Appena ci svegliamo porto fuori la canina Furia che è arrivata da poco, poi torno a casa dove mi alleno a giorni alterni. Gaetano è molto scrupoloso negli allenamenti e vuole che anche io lo sia. Però è soddisfatto dei miei progressi in cucina: per Pasqua ho architettato una sorpresa. Quanto manca il calcio a Gaetano? Davvero tanto. E come a lui anche a tutti i suoi compagni della Fiorentina. Si impegnano molto in allenamenti casalinghi personalizzati ma il campo è un’altra cosa”.