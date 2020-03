LADY CASTRO, Ecco come trascorriamo l'isolamento

Rachele Risaliti, ex Miss Italia nonché compagna del centrocampista viola Gaetano Castrovilli, ha raccontato al Corriere Fiorentino come la coppia vive queste giornate di isolamento: "Inizialmente ci siamo guardati impauriti e tuttora abbiamo paura, ma questa convivenza forzata ci ha convinto ulteriormente della scelta fatta di metterci insieme qualche mese fa". Tra i maggiori passatempo, Rachele elenca la passione di Castrovilli, ossia la PlayStation, poi la tv, i social e gli allenamenti di entrambi. Su un 2020 che finora ha messo a dura prova entrambi, risponde: "Già, Gaetano si è sentito male in campo e anche io ho avuto un malore sugli spalti. Sono stata sei giorni in ospedale, per una brutta forma di emicrania che all’inizio temevano fosse un ictus. Ma lo abbiamo superato e supereremo anche questo periodo".