La sindrome delle piccole: il cruccio di Palladino da superare per la Champions

Il Corriere dello Sport prende in consegna le prossime gare della Fiorentina e il tema più caro alla squadra di Palladino nel corso di questa stagione, ribattezzato dal quotidiano come "la sindrome delle piccole". Perché se i viola vogliono trasformare questi sette punti di lusso fatti in quattro match proibitivi in un trampolino verso il traguardo della Champions League, hanno il compito di non sbagliare quello che non di rado hanno già sbagliato: l’incrocio con le formazioni che stavano e stanno nelle posizioni di coda o comunque dove si cerca di evitare la Serie B. Anche perché nel corso dell'anno i punti gettati via al vento sono innumerevoli: 1-1 con il Parma, 0-0 con il Venezia al Franchi, 2-2 a Firenze e sconfitta per 1-0 in Brianza con il Monza, 0-0 a Empoli, 0-2 a Firenze con il Como, sconfitta 1-0 a Verona. Totale: 13 punti consegnati alle squadre che lottano per non retrocedere. Oggi il tecnico campano capirà se la sua Fiorentina ha imparato la lezione.

A fare da contraltare di assoluto rilievo sono le tante vittorie che la squadra di Palladino ha ottenuto contro le grandi che lottano per scudetto o Europa e accanto a Juventus (3-0) e Atalanta (1-0), vanno aggiunte quelle con la capolista Inter (3-0 a Firenze), due volte con la Lazio grazie al doppio 2-1 tra andata e ritorno, con il Milan (2-1 al Franchi) e con la Roma nel 5-1 di ottobre sempre a Campo di Marte. In tutto, ci sono otto mesi trascorsi, ci sono trentuno partite in campionato che diventano quarantatré comprendendo Conference League e Coppa Italia, e c’è ora una Fiorentina completamente differente, uscita rivoluzionata prima dal mercato estivo (nella trasferta di Parma all’esordio non c’erano ad esempio Adli, Cataldi, Bove che sarebbero arrivati a Firenze a fine agosto) e poi da quello di gennaio. Per dire che della formazione titolare il 17 agosto al Tardini, oggi al Franchi ritroviamo ancora titolari soltanto Pongracic, Dodo, Mandragora e Kean. Già, Kean: la speranza allora, la certezza adesso a cui la Fiorentina affida il sogno-Champions.