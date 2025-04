La sfida col Celje si avvicina. La Nazione: "Guai a complicarsi la vita di nuovo"

La Nazione, questa mattina in edicola, si concentra sulla gara valida per l’andata dei quarti di Conference League contro il Celje. Stavolta - si legge - il mantra alla base dell’appuntamento di questa sera in Slovenia sarà uno solo: guai a complicarsi la vita. Di nuovo. Perché se già ad Atene, contro il Panathinaikos, la Fiorentina oltre alla partita ha rischiato di perdere pure la faccia (salvo poi rimontare una settimana dopo a Firenze e qualificarsi ai quarti di Conference), oggi contro l’ancor più modesto Celje Raffaele Palladino non vuole proprio alcun calo di tensione.