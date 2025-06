Il Milan su Comuzzo e Leoni se dovesse cedere un difensore

Il Milan è al lavoro per mettere a disposizione del suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, la squadra più competitiva possibile e secondo Sky Sport avrebbe messo gli occhi anche su Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina. Il classe 2005 è assieme a Giovanni Leoni del Parma il primo nome della lista di Tare nel caso in cui il club rossonero dovesse veder sbloccata qualche situazione in uscita in difesa.

Per ora sono già 4 i centrali di Allegri, ma nel caso ci dovesse essere una cessione ecco che si aprirebbero le piste per un difensore giovane. Comuzzo però ha costi molto alti e la Fiorentina non ha intenzione di privarsene se non davanti a un'offerta irrinunciabile che per ora il Milan non sembra mettere in preventivo.