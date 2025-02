La Primavera oggi in campo per difendere il 1° posto: alle 15 con l'Atalanta

Tornerà in campo oggi pomeriggio la Fiorentina Primavera. I viola, reduci da sette vittorie di fila e detentori del primo posto in classifica, sfideranno a Zingonia l’Atalanta alle 15 (diretta su Sportitalia) in una gara che la formazione di Galloppa conta di vincere per restare al comando del campionato. Per l’occasione il tecnico in mediana recupererà Keita dalla squalifica ma dovrà fare a meno del terzino sinistro Scuderi, fermato dal giudice sportivo: al suo posto pronto a tornare dal 1’ il venezuelano Balbo, che nell’ultimo turno ha messo a referto un assist ma non gioca titolare dal 23 dicembre.

Lo riporta stamani La Nazione.