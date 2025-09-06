La partita di Ndour con l'U21: presenza in mezzo al campo ma anche troppi errori in rifinitura
L’Under 21 comincia con una vittoria il cammino di qualificazione all’Europeo 2027, battendo 2-1 il Montenegro. Nella Nazionale allenata da Baldini ha giocato titolare Ndour, che però ha avuto una prestazione da alti e bassi. Per Tuttosport la sua partita è da 6,5: la sua presenza in mezzo al campo si sente eccome, due incursioni non premiate dai compagni nel primo tempo, tanta legna e leadership nella ripresa.
E mentre per il Corriere dello Sport è da 6, per La Gazzetta dello Sport il giudizio è insufficiente 5,5: troppi errori in rifinitura. È un diesel e finisce in crescendo ma da uno dei più esperti serve di più.
