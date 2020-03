LA NAZIONE, Prove di tridente: Cutrone scalpita

Si torna in campo. La Fiorentina tornerà a Udine per giocare contro i friulani domenica alle 18:00. Quella con i bianconeri è una sorta di gara spartiacque della stagione, anche perché in caso di vittoria la Fiorentina metterebbe non poco terreno tra se e le inseguitrici, in questo caso l’Udinese, appunto. La Fiorentina si è allenata bene tutta la settimana, scrive La Nazione, ma Iachini deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Un ballottaggio è quello legato a Badelj e Pulgar. Ma nella testa di Iachini ce n’è uno che pesa e che lo stuzzica. Quella di schierare il tridente resta una pazza idea, che contro il Milan ha dato comunque una scossa positiva, nonostante la squadra viola fosse in inferiorità numerica. Tridente con in campo contemporaneamente Chiesa, Vlahovic e Cutrone. Con quest’ultimo pare aver strappato una maglia da titolare.