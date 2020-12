LA NAZIONE, Prandelli: missione recupero dei big

La Nazione, in edicola stamani, si concentra sulla prossima gara della Fiorentina contro l'Atalanta. I bergamaschi, reduci dall'ottavo di Champions League conquistato ieri sera, soffrono comunque un periodo non eccezionale a causa degli attriti interni. La Fiorentina potrebbe trarne vantaggio, ma Prandelli sa che se vuole rendere questa squadra più produttiva, deve ripartire dai big. Ribery, infatti, in questo momento fatica a saltare il primo uomo, quando prima ne saltava almeno due. Per Callejon la situazione è diversa: la sua forma fisica non è ancora al top e lo staff viola sta lavorando per riportarlo ai massimi livelli. Per adesso a sostituire l'ex Napoli ci pensa Bonaventura, che contro il Genoa ha fatto vedere di che pasta è fatto.