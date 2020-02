LA NAZIONE, Lotta al Palazzo. Rocco in azione

La settimana di Rocco Commisso sarà vivace come quella che si è appena conclusa, scrive La Nazione che apre le sue pagine sportive con il titolo: "Lotta al Palazzo. Rocco in azione". Il tema centrale resta il governo del calcio italiano, con la lotta al Palazzo messa in atto dopo le dichiarazioni post-Juventus, ma il presidente viola si occuperà anche di stadio e centro sportivo. Per quanto riguarda il governo del calcio, scrive il quotidiano, la volontà di Commisso dichiarata ormai è imitare la Premier: qualificati studi americani stanno lavorando a fondo sul modello UK di distribuzione dei diritti televisivi. Si profila uno scontro totale, ma il fronte dietro Commisso sembra unito come non mai.