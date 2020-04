LA NAZIONE, Antognoni, meraviglioso amore viola

L'edizione odierna de La Nazione celebra i 66 anni compiuti ieri dalla bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni. Un diamante è per sempre - si legge - e lui dentro è rimasto lo stesso. Il club manager gigliato ha vinto poco coi viola, ma tanti altri grandi campioni gli hanno invidiato il legame inestimabile che nessuno è riuscito a sfilacciare. Ieri l'Unico 10 ha chiaramente passato un'altra giornata in casa per via della quarantena, ma il suo cellulare ha rischiato l'overdose per il traffico di messaggi e telefonate di auguri arrivati sotto ogni forma. "Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto e mi stanno facendo gli auguri che sono veramente una marea", le parole di Antognoni.