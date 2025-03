"L'unico da salvare", "Nel secondo tempo scatena la rabbia": le pagelle di Kean in Germania-Italia 3-3

Ieri sera si è giocata Germania-Italia, ritorno dei quarti di finale di Nations League. Un match particolare, finito 3-3 ma che aveva visto i tedeschi terminare il primo tempo addirittura sul 3-0. Nel secondo tempo gli azzurri sono riusciti a rimontare, soprattutto grazie alla vena realizzativa di Moise Kean (autore di una doppietta), anche se il pareggio non è bastato, in virtù del 1-2 di San Siro, a portare il match all'extra time. Il bomber della Fiorentina è stato il migliore in campo tra gli azzurri per tutti i quotidiani. "L'unico da salvare" scrive TuttoSport, "Da solo contro tutti, zero palloni giocabili nel primo tempo. Nella ripresa scatena la rabbia" invece è il commento del Corriere dello Sport. Di seguito i voti, tutti ovviamente positivi, di Moise Kean:

I VOTI DI KEAN

La Nazione: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 8

TuttoSport: 8