L'OPINIONE, Una settimana per decidere il futuro viola

Il giornalista Riccardo Galli, sulle pagine de La Nazione, si è soffermato sul periodo della Fiorentina davanti ad un vero e proprio corcevia della stagione tra i tanti impegni di campionato ed il mercato. Ecco le sue parole: "La settimana che segna il passaggio tra il 2024 e il 2025 si preannuncia intensa per la Fiorentina, con due sfide cruciali e l'avvio del mercato invernale. In appena sette giorni, la squadra affronterà la Juventus e il Napoli, mentre la società si prepara a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa, rispondendo alle necessità tattiche dopo l'assenza di Bove e per affrontare la seconda parte della stagione.

La classifica chiede subito dei rinforzi per mantenere la posizione in alto, e l'intervento sul mercato sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo Champions. La Fiorentina si gioca molto in questo breve periodo, con le sfide contro le big che potrebbero diventare sia un ostacolo che una grande occasione per rilanciarsi".