L'OPINIONE, Poche certezze, tanti dubbi: benedetta sosta

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino trova come sempre spazio l'opinione di Ernesto Poesio, che stamani analizza la prova della Fiorentina contro il Monza in questi termini: "Tre punti in tre partite di campionato. Tre gol segnati in totale, ma tutti su calcio piazzato. La Fiorentina chiude questo primo ciclo con tanti dubbi e poche certezze. E soprattutto senza una vittoria nei novanta minuti se si tiene conto anche della doppia sfida in Conference dove per avere la meglio della piccola Puskas Akademia dopo altri due pareggi sono serviti i rigori.

E allora benedetta sia la sosta per le nazionali che permetterà di fermare il pericoloso vortice in cui si è infilata la Fiorentina tra risultati di campo e un mercato completato (ma con qualche pecca) all’ultimo tuffo. Da oggi Palladino avrà 15 giorni per cercare di dare una forma a una squadra che fino al momento non ce l’ha. Trovare i punti di riferimento in campo diventa, in questo momento, prioritario per Palladino. Per questo, tra le scelte che non hanno convinto ieri, c’è l’esclusione di De Gea".