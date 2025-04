L'opinione di Ferrara: "Aspettando Gioacchino c'è il derby della Fi-Pi-Li"

"Bravo Raffaele. Hai vinto senza Kean, il nostro Santo Graal. La Fiorentina a Cagliari ha scoperto di potercela fare. Anche senza Kean, anche senza la sua certezza". Si apre così l'editoriale a firma di Benedetto Ferrara sulle colonne dell'edizione odierna de La Nazione. Il noto giornalista fiorentino si concentra sulla consapevolezza che la vittoria sui sardi ha dato ai gigliati: "Una prova importante anche se tutti speriamo che Moise torni presto. Per noi, ma soprattutto per lui. E poi? Dodo, il ragazzo col sorriso, quello felice di giocare a pallone, è fuori anche lui. Forza Raffaele, intanto nel derby della Fi-Pi-Li dovrai arrangiarti come puoi. Poi a Siviglia vedremo. I tre punti in Sardegna ci hanno raccontato di una Fiorentina più matura e sicura di sè".

Ferrara infine si concentra sul Real Betis e sui ricordi di un grande doppio ex: "Il Betis ci fa tornare in mente altro. E chi se lo può dimenticare Gioacchino, funambolo andaluso coprotagonista del ribaltone del 20 ottobre 2013. Eterno ragazzo che ha legato la sua vita alla maglia del Betis Siviglia regalando una breve parentesi anche a noi".