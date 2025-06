Il Bologna punta Fazzini sul quale ci sono già gli occhi della Fiorentina

Il Bologna segue con interesse Jacopo Fazzini dell'Empoli. Il Corriere dello Sport oggi riporta che se il club rossoblu dal 2 luglio sarà ancora il proprietario del cartellino di Fabbian, i dirigenti parleranno con Italiano e insieme valuteranno i pro e i contro di una sua eventuale cessione o di una sua eventuale permanenza, in caso contrario ecco che comincerà a dare un seguito alle idee che abitano nella testa dei responsabili dell’area tecnica rossoblù.

E la prima di queste idee è relativa proprio a Jacopo Fazzini dell’Empoli, corteggiato da settimane anche dalla Fiorentina. Per il momento né Sartori né Di Vaio lo hanno chiesto a Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, non volendo mettere le mani avanti per non rischiare di cadere. Se il giocatore se ne andrà, il Bologna allora chiamerà sia Corsi che Luca Puccinelli, procuratore di Fazzini, classe ‘2003, per informarli del suo interesse. Anche perché Italiano lo stima da un paio di anni e lo avrebbe voluto anche alla Fiorentina per la sua duttilità.