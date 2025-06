Il centrocampo viola che verrà. Occhi su Bennacer, Frendrup e Ricci

La Nazione oggi in edicola scrive che il volto del centrocampo della Fiorentina nella prossima stagione è destinato ad essere molto diverso da quello che ha chiuso la scorsa a Udine. Al netto della conferma di Fagioli, le uniche pedine che sono certe di far parte del prossimo ritiro estivo al Viola Park sono Mandragora, Ndour e Richardson sui quali sarà chiamato a decidere Stefano Pioli. Per il resto sarà una diaspora: via Bove, Adli, Folorunsho e Cataldi, dentro almeno per il momento i giovani Bianco e Amatucci.

I nomi per il centrocampo

Tre sono i profili che l’area tecnica sta sondando più di altri, tramontata sul nascere la pista Asllani: Ismael Bennacer (di rientro al Milan dal Marsiglia), Morten Frendrup e Samuele Ricci, in questo esatto ordine di possibilità e gradimento. L’algerino, fedelissimo di Pioli, ha un notevole ostacolo chiamato ingaggio (4 milioni netti a stagione in rossonero), Frendrup ne ha un altro legato al valore del cartellino (almeno 20 sono i milioni che chiede il Genoa) mentre l’ex Empoli, oltre a costare una fortuna (30 milioni), è nel mirino di Inter, Milan e Napoli.