L'idea di Pioli è di provare a fare di Piccoli il nuovo Retegui. Col Napoli pronto anche Nicolussi
Anche La Nazione si concentra sulle possibili scelte di Stefano Pioli in vista di Fiorentina-Napoli. L’idea di Stefano Pioli è di provare a fare di Roberto Piccoli il nuovo Mateo Retegui. Il doppio attaccante, dunque, resta uno dei principi più solidi che l’allenatore sta continuando a studiare, e questo nonostante a Torino, nell’ultima gara prima della sosta, il tandem Moise-Bobby non abbia dato grandi soddisfazioni.
La squadra è pronta a fare le prove generali in vista della sfida contro i campioni d’Italia: anche per questo ieri lo staff tecnico ha insistito sul 3-5-2, che dovrebbe essere il nuovo modulo di riferimento con l’impiego dal 1’ del debuttante Nicolussi Caviglia.
