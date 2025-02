L'analisi del mercato del Corriere Fiorentino: tagliati i rami secchi. Ora nuovi sorrisi

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino è possibile leggere oggi un editoriale a firma di Ernesto Poesio che dà la sua lettura su quelle che sono state le operazioni di mercato portate a termine dalla Fiorentina nel corso della sessione di gennaio: "Un taglio definitivo col passato e un mercato proiettato sul futuro quale che sia. Sono servite due sessioni di mercato e scelte nette dell’allenatore, ma dalla mezzanotte di lunedì il ciclo targato Palladino può dirsi davvero iniziato. Come un esperto giardiniere che pota una pianta perché torni a crescere più forte di prima, così il direttore sportivo Daniele Pradè ha operato tagli decisi ai rami vecchi per far posto ai nuovi arrivati. Un’opera necessaria, la cui urgenza era emersa con evidenza perfino sorprendente durante il difficile mese di dicembre quando chi era rimasto ai margini non aveva saputo calarsi nella parte al momento del bisogno".

"Così - prosegue l'editoriale - questa Fiorentina che adesso dovrà provare a centrare ambiziosi obiettivi appare già come la prima vera intelaiatura su cui continuare a lavorare nei prossimi mesi. Certo va detto che a giugno la rosa dovrà passare le forche caudine dei tanti riscatti (alcuni non sono obbligatori e quindi da valutare) e che parte dei «rami secchi» torneranno al Viola Park dai rispettivi prestiti, ma la strada segnata dalla dirigenza con l’allenatore appare chiara. Un lavoro comune che mette a tacere anche le voci su possibili scricchiolii tra Palladino e il club visto che al tecnico è stata consegnata una squadra condivisa nelle scelte e, si spera, nei meriti futuri".