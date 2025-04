L'altra faccia di Kean. Col figlio al Viola Park in versione dolce, oggi di nuovo all'attacco

È un Moise Kean in versione dolce quello che si è mostrato in queste ore sui propri social network. La Nazione, in avvicinamento alla gara di oggi contro il Parma, fa riferimento alle foto pubblicate dal centravanti della Fiorentina (in calce) sul personale account Instagram, dove l'attaccante si ritraeva insieme al piccolo figlio Marley nel bel mezzo del Viola Park. L'altra faccia del Kean calciatore, quello che solitamente ruggisce in campo e flexa sugli avversari, palesata sui social a corredo di qualche giorno più tranquillo e meno dispendioso visto il riposo quasi totale concessogli da Palladino nella gara di Celje.

Oggi però sarà di nuovo lì, al centro dell’attacco della Fiorentina. C’è un conto aperto con le piccole da saldare. Moise sa bene che i suoi gol sono fondamentali anche per affondare il Parma. Fin qui è stato la boa viola, quella alla quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà. L’uomo da andare ad abbracciare per esultare. Perché alla fine lo sanno anche i compagni: tanto alla fine ci pensa Moise. Pensiero se vogliamo che può essere pure inconscio, ma tremendamente puro e vero.