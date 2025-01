KOUAMÉ, Tra lo scambio con Sanabria, Empoli e Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Christian Kouamé ha al momento, sul tavolo, due opzioni per il proprio futuro: il Torino e l'Empoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio, dove si legge che i granata non lo convincono, o almeno non a titolo temporaneo, mentre gli azzurri potrebbero garantirgli un minutaggio più consistente. L'ivoriano riflette e ci sta pensando, tenendo fermo Tony Sanabria che era pronto a venire a Firenze nello scambio con l'ex Genoa, finora mai concretizzato. Sullo sfondo di Kouame c'è anche il Cagliari, si legge su La Nazione.