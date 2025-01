KOUAME, Sì al Torino, ma solo a titolo definitivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Christian Kouame e delle trattative che lo potrebbero portare lontano da Firenze dopo questo calciomercato. L'ipotesi di scambio che Fiorentina e Torino avevano messo in piedi in questi giorni per quanto riguarda Kouame e Sanabria non sta decollando, nonostante la volontà dei due calciatori di cambiare maglia e soprattutto il fatto che a entrambi andrebbe bene la destinazione.

In questo momento però le firme sono lontanissime anche, se non soprattutto, per la volontà di Kouame di non partire in prestito, unica formula possibile per uno scambio trovata invece dai due club: l'attaccante ivoriano ha detto sì alla corte di Vagnati e vorrebbe giocare per Vanoli, ma non in prestito. Cercato anche dall'Empoli, Kouame si trasferirebbe a Torino solo a titolo definitivo e questo ha stoppato un po' l'affare che comunque potrebbe riaccendersi nei prossimi giorni.