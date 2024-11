KOUAME, Ritorno al gol dopo 7 mesi. La sua notte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pone la sua attenzione sulla figura di Christrian Kouame. L'ivoriano ieri sera ha rotto un digiuno che durava da tempo, sette mesi. L'ultima volta che aveva bucato la rete infatti era stato lo scorso 21 aprile in trasferta contro la Salernitana. Nel frattempo sono cambiate tante cose a Firenze, in panchina è arrivato Palladino, la Fiorentina adesso è lanciata in Serie A e davanti è arrivato Moise Kean. L'unica cosa rimasta immutata è il suo scarso feeling con la porta avversaria.

Per questo motivo quella di ieri doveva essere la sua notte e così è stato. Al quarto tentativo dopo qualche occasione sbagliata, l'ex Genoa ha battuto il portiere del Pafos Ivusic su imbeccata di Dodo dalla destra. Una deviazione sporca che è servita a rompere 221 giorni di digiuno. La distanza dal livello delle prestazioni di Moise Kean è ancora alta, ma sapere che Palladino può contare su un Kouame rigenerato dal punto di vista realizzativo può essere importante visti i tanti impegni da qui al 2025. Poi a gennaio si vedrà, anche se il tecnico campano stima l'ivoriano e la società sembra pensare più ad un esterno che ad una punta.