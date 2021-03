Due partite in programma il 26 e 30 marzo, ma Christian Kouame non è stato convocato dal Ct della Costa d’Avorio per le partite valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa 2021. Il 26 marzo è previsto il match contro il Niger, mentre quattro giorni dopo toccherà all’Etiopia. A riportarlo è La Nazione.