KOUAME, In settimana possibile la firma sul rinnovo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto sul rinnovo di Christian Kouame. Dopo i rinnovi di Quarta, Comuzzo e Ranieri, il prossimo in agenda è quello dell'ivoriano.

In estate la società gigliata ha respinto offerte importanti, come quella del Maiorca che aveva messo sul piatto 10 milioni, e adesso è pronta a rinnovare di un ulteriore anno, dopo l'opzione per il prolungamento fino al giugno del 2025 esercitata alla fine della scorsa stagione. Per spalmare l'ingente ingaggio da due milioni di Euro i viola hanno proposto a Kouame un rinnovo fino al 2027. Adesso i dettagli tutti risolti e chissà che già in questa settimana non possa arrivare la tanto attesa fumata bianca.