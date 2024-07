KOUAME, Due opzioni. Se resta pronto nuovo contratto

FirenzeViola.it

La Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Kouame. L'ivoriano è stimato da Palladino per il suo impegno, la duttilità e la sua generosità ma la sua situazione contrattuale piuttosto particolare ha imposto una riflessione. L'opzione esercitata sula finale di stagione ha allungato la scadenza al prossimo giugno, ma anche impennato lo stipendio che ora si aggira sui due milioni di euro. Per questo i dirigenti viola si sono mossi in anticipo disegnando due strade.

In caso di buona offerta, Kouame non è incedibile. Le richieste devono soddisfare il club, ma ciò viene prese in considerazione. Se non dovessero esserci offerte o Palladino ritenesse il giocatore molto importante, allora l'ivoriano rimarrà ma a condizioni diverse. E' infatti già pronto un nuovo contratto più lungo con ingaggio di conseguenza spalmato che permettere all'attaccante di guadagnare complessivamente di più, pur riducendosi l'ingaggio per la stagione che sta partendo.