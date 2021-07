KOKORIN, Vuole riscattarsi dopo le critiche. Oggi al CS

Aleksandr Kokorin è già arrivato a Firenze. Da oggi, lavorerà al centro sportivo per farsi trovare pronto dal nuovo allenatore. Punta a dimostrare di essere un passo davanti a tutti ed è per questo che si è dato appuntamento con lo staff viola per una serie di sessioni di lavoro personalizzate. Questione di rivincita personale: contro le critiche, ma soprattutto contro quella sfortuna che, in questa nuova esperienza italiana, si è messa di traverso fin dall’inizio, prima con una condizione non ottimale e poi con un problema muscolare che lo ha costretto addirittura a spostarsi a Roma per seguire terapie specifiche. Il russo intende riscattarsi. Lo riporta La Nazione.